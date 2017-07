Ruim 850 doden door zware moessonregens in India

Bewerkt door: AJA

29/07/17 - 16u11 Bron: ANP

Mensen staan tot aan hun knieën in het water. Ze schuiven aan voor dinkwater. © reuters.

In India zijn door hevige regens sinds juni al 852 doden gevallen. Dat zegt het nationale rampenteam. Door de overstromingen worden huizen en wegen verwoest. De oogsten mislukken ook en daardoor worden groenten onbetaalbaar.

In het westen van India kwamen 150 mensen om door de watersnood, veel van hen werden deze week na een zoekactie gevonden. De meeste slachtoffers woonden in de deelstaat Gujarat. Ook in de deelstaat Rajasthan, in het noordwesten van India, vielen heel wat doden.



Hulporganisaties redden alleen al in Gujarat al 17.000 mensen van de overstromingen, veroorzaakt door de hevige moesson. Bijna 113.000 Indiërs moesten daar hun huis verlaten.