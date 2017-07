Romantisch aanzoek bij waterval loopt niet helemaal zoals gepland

Bewerkt door: aja

29/07/17 - 13u55 Bron: Daily Mail

© Facebook.

video Een huwelijksaanzoek is voor velen één van de meest romantische momenten uit hun leven. Het gaat dan ook vaak gepaard met veel zenuwen en stress. De Amerikaan Andrew Schuhmann had alles tot in de puntjes gepland. Hij zou zijn vriendin ten huwelijk vragen bij een prachtige waterval in Arizona. Tot hij... de ring verloor.

Samen met een vriend waren Andrew Schuhmann en zijn vriendin Kammie op trektocht in het gebied van de Havasupai Falls in Arizona. Andrew had zijn huwelijksaanzoek al even gepland en de vriend van het koppel zou dan ook de hele scène filmen als een herinnering voor later. "Toen ik al die schoonheid zag, werd ik wat gulzig en wou ik ook de waterval op beeld hebben." De hele tijd probeerde Andrew de ring stevig vast te houden.



Aan Kammie vertelde de nu wel heel nerveuze man dat hij een foto wou maken terwijl ze samen zouden springen. Alleen zou hij voor de sprong zijn romantisch aanzoek doen. Daarna zou het koppel samen springen.