Moedige omstaanders helpen groter bloedbad in Hamburg voorkomen

29/07/17 - 01u20 Bron: Der Spiegel, Youtube, Bild

© Youtube.

Deze beelden van een getuige in de auto tonen hoe enkele moedige omstaanders de 26-jarige dader van de aanslag in de Duitse stad Hamburg van gisterenmiddag met stoelen bekogelen en hem tegenhouden. Mogelijk werd zo een groter bloedbad voorkomen. De politie kon de man kort daarop inrekenen.







Met het keukenmes dat Ahmad A. op de video nog in de hand heeft, had hij enkele minuten voordien een vijftigjarige man gedood en zes anderen toegetakeld in een supermarkt in Hamburg.