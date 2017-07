Polen moet stoppen met kappen oerbos

Bewerkt door: LB

28/07/17 - 22u36 Bron: ANP

Het oerbos van Bialowieza is het onderkomen van de omvangrijkste kudde Europese bizons. © thinkstock.

Het Europees Hof van Justitie heeft Polen gelast onmiddellijk op te houden met het op grote schaal kappen van bomen in het oerbos van Bialowieza. De houtkap is in strijd met de natuurbeschermingswetten en het vormt een ernstige bedreiging voor een gebied dat tot het werelderfgoed van de Unesco behoort.