Baby Charlie overleden

Charlie Gard, de Britse terminaal zieke baby die gisteren op rechterlijk bevel werd overgebracht naar een palliatieve instelling, is overleden. Het jongetje dat geboren werd op 4 augustus 2016 haalde zijn eerste verjaardag net niet.

Zijn ouders Connie Yates en Chris Gard waren de voorbije maanden verwikkeld in een bittere juridische strijd met het Great Osmond Street Hospital in Londen, waar de baby verzorgd werd. De artsen waren ervan overtuigd dat de baby geen kans meer maakte op herstel en zegden dat het kind onnodig leed door in leven gehouden te worden. Ze wilden daarom de machines uitschakelen.



Charlies ouders wilden de baby echter overbrengen naar de Verenigde Staten voor een experimentele behandeling. Dat werd uiteindelijk tegengehouden door de rechter, die in april oordeelde dat het ziekenhuis de baby moest laten inslapen. Die beslissing werd in mei bevestigd door het hof van beroep. Het Britse hooggerechtshof wees in juni een nieuwe beroepsprocedure van de ouders af.



Het proces kon wereldwijd rekenen op grote belangstelling. Zelfs de paus en de Amerikaanse president Donald Trump mengden zich in het debat.



Maandag staakten de ouders na vijf maanden de gerechtelijke strijd en legden ze zich neer bij het besluit van de artsen, nadat een Amerikaanse neuroloog Charlie had onderzocht en meedeelde dat de ziekte te ver gevorderd was. Het was "de pijnlijkste beslissing ooit", aldus Yates en Gard.