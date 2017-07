Door: FT

28/07/17 - 18u38

© Twitter.

In de Finse hoofdstad Helsinki is een auto ingereden op enkele voetgangers. Daarbij zou al zeker één persoon om het leven gekomen zijn. Er is ook sprake van verschillende gewonden. De bestuurder, een man van 50, zou volgens Finse bronnen gearresteerd zijn. Hij zat onder invloed achter het stuur.