Nieuwe ontsnapping uit Congolese gevangenis

28/07/17

Congolese politieagenten na een uitbraak van 51 gevangenen uit de gevangenis van Kinshasa in mei 2017 © ap.

Bij een nieuwe gevangenisontsnapping in de Democratische Republiek Congo, deze keer in het oostelijke Bukavu, zijn vrijdag goed 20 gedetineerden kunnen ontsnappen. Er is daarbij, volgens de burgemeester, zeker één dode gevallen. Er vielen ook vier gewonden. In de hoofdstad van de provincie Zuid-Kivu brak paniek uit na de ontsnapping en de schoten die daarop volgden.

"Twee opgesloten Burundese militairen hebben een granaat gegooid, en die heeft het portaal van de gevangenis vernield", aldus een legerwoordvoerder. In de gevangenis zitten 1.000 mensen opgesloten.



In een reactie op de nieuwssite actualite.cd roept de politiecommissaris voor de provincie, Louis Segond Karawa, de bevolking op tot kalmte nu alles onder controle is.



In Beni, in de provincie Noord-Kivu, ontstapten op 9 juni meer dan 900 gedetineerden na een inval door onbekenden. In hoofdstad Kinshasa konden op 17 mei meer dan 4.000 gedetineerden ontsnappen, toen ook na een aanval op de gevangenis. Sinds mei waren er in totaal al zeker zes gelijkaardige ontsnappingen.



Het lijkt erop dat criminele bendes en milities profiteren van de zware politieke crisis waarin het land zich nu al maanden bevindt. De tweede en volgens de grondwet laatste termijn van president Joseph Kabila liep op 20 december af. In het oosten van het land is het al meer dan 20 jaar bijzonder onrustig.