Zoon van vertrouweling "El Chapo" geeft zich over aan Amerikaanse autoriteiten

Bewerkt door: lvh

28/07/17 - 14u54 Bron: Belga

El Chapo werd begin vorig jaar al gearresteerd. © ANP.

De zoon van een belangrijke vertrouweling van de beruchte Mexicaanse drugsbaron Joaquín "El Chapo" Guzmán heeft zich ter beschikking gesteld van de Amerikaanse Drug Enforcement Administration (DEA). Dat berichtten de Mexicaanse media donderdag. Dámaso López Serrano is de zoon van de in mei gearresteerde baas van het drugskartel van Sinaloa, Dámaso López Núñez alias "El Licenciado" (De Academicus). Die zou een vertrouweling en mogelijke opvolger zijn van de in de Verenigde Staten opgesloten "El Chapo".

Zoon "Mini Lic" zou woensdag via de grensovergang Mexicali naar de VS zijn gekomen om zich over te geven aan de Amerikaanse autoriteiten. Het motief voor zijn vrijwillige overgave is niet duidelijk. De geruchten doen de ronde dat López Serrano door drugsbaas Ismael "El Mayo" Zambada García zou bedreigd worden.



Sinds de arrestatie van "El Chapo" begin 2016 vielen bij interne gewelddadigheden tussen rivaliserende Mexicaanse kartels vele slachtoffers. Volgens de krant El Universal zou "Mini Lic" in ruil voor informatie over het Sinaloa-kartel opgenomen worden in een Amerikaans getuigenbeschermingsprogramma.