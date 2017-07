Meisje (15) wordt verkracht in stationsbuurt en daarna nog een tweede keer door haar 'redder'

KVE

28/07/17 - 13u07 Bron: The Telegraph, The Independent

Illustratiebeeld/Stationsbuurt Birmingham © Thinkstock/ Google Street View.

De politie van de Britse stad Birmingham is op zoek naar twee daders die hetzelfde meisje hebben verkracht. Eén man wierp zich op als haar redder na de eerste verkrachting maar vergreep zich nadien ook aan haar.

Het slachtoffer was afgelopen dinsdagavond met een vriend onderweg. Toen ze alleen was in de stationsbuurt, liep een man op haar toe die haar vervolgens brutaal verkrachtte. Na de aanval liep de tiener het station uit en smeekte om hulp. Een wagen stopte en ze stapte in. Toen werd ze een tweede maal verkracht.



De politie is nu met man en macht op zoek naar de daders en roept mogelijke getuigen op om zich kenbaar te maken. Volgens het slachtoffer zou het gaan om twintigers met een Aziatisch uiterlijk.



"Dit was een verschrikkelijke beproeving voor het meisje. Onze gespecialiseerde diensten staan haar nu zo goed mogelijk bij", verklaarde hoofdinspecteur Tony Fitzpatrick. "Alle beelden van bewakingscamera's in de omgeving worden momenteel bekeken om de daders te identificeren zodat er snel gerechtigheid komt."