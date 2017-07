Japan legt Noord-Korea nieuwe lading sancties op

Bewerkt door: lvh

28/07/17 - 13u34 Bron: Belga

© ap.

Japan heeft een nieuwe batterij aan economische sancties opgelegd aan Noord-Korea na een zoveelste nucleaire test met een intercontinentale raket begin deze maand. De Japanners willen Pyongyang ervan weerhouden zijn kernwapenprogramma nog verder te ontwikkelen. Noord-Koreaanse bondgenoot China reageert verbolgen.

De nieuwe sancties treffen vijf bedrijven, waarvan twee in China. Daarnaast bevriest Japan de rekeningen van negen individuen omdat ze banden zouden hebben met het Noord-Koreaanse regime.



"Het is belangrijk om de druk op Noord-Korea te verhogen zodat het land zich op denuclearisatie oriënteert", verklaarde de Japanse minister van Buitenlandse Zaken Fumio Kishida. "We gaan Pyongyang in de juiste richting duwen om dit probleem op te lossen."



Volgens de zakenkrant Nikkei zijn de twee betrokken Chinese firma's de bank Dandong, die ook al onder Amerikaanse sancties gebukt gaat, en een maritiem transportbedrijf. Over de andere getroffen bedrijven of individuen is niets bekend.



Peking, de belangrijkste bondgenoot van de Noord-Koreanen, verzet zich fel tegen unilaterlate sancties, "van welk land dan ook, en zeker als ze Chinese firma's treffen", zei een woordvoerder van het ministerie van Buitenlandse Zaken. Peking eist dat eventuele santies in samenspraak met de internationale gemeenschap binnen de VN-Veiligheidsraad worden opgelegd, al blijft het land volgens de woordvoerder "wel bij zijn engagement om Noord-Korea te denucleariseren".



Sinds de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un eind 2011 zijn vader opvolgende aan het roer van de communistische staat, heeft het land zijn kernprogramma gevoelig opgedreven. Er zijn sindsdien al meerdere testen gebeurd met langeafstandsraketten, iets wat door de internationale gemeenschap nochtans verboden wordt.