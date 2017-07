Jennifer krijgt haar dochter niet meer wakker na dutje, nu waarschuwt ze andere ouders

Een angstaanjagend moment voor Jennifer Abma: de Amerikaanse moeder stelde plots vast dat ze haar dochter na een dutje niet meer wakker kreeg. De kleine meid baadde in het zweet en haar kaken zagen roodgloeiend, het kookpunt was bereikt. Uiteindelijk bleek dat Anastasia een hitteslag gekregen had. En dat in haar eigen huis, zonder ook maar een stap buiten gezet te hebben. Dankzij de hulp van toegesnelde ambulanciers raakte ze er snel weer bovenop. Jennifer was echter zo geschrokken dat ze andere ouders nu wil waarschuwen voor de gevaren die zelfs in onverdachte omstandigheden op de loer kunnen liggen.

"Je baby niet wakker krijgen: niets in de wereld jaagt je meer schrik aan", schreef Jennifer op Facebook. "Dit is een duidelijk bewijs dat je kind niet in de zon moet zitten om een hitteslag te krijgen. Het duurde twintig minuten eer ze weer bij haar positieven kwam. Naast de ambulanciers waren ook meteen enkele speurders opgedaagd. Niemand wist wat er aan de hand was, zo snel was het dus allemaal aan het evolueren (en dat is dus ook de reden dat er in die omstandigheden nog een foto van het kind genomen werd; nvdr)."



"Anastasia had zelf beslist om een dutje te gaan doen. Ik had er geen idee van hoe warm het op dat moment in haar slaapkamer was. Gelukkig was de ziekenwagen bliksemsnel ter plaatse. Haar suikerspiegel zou normaal minstens 4 mmol/l moeten bedragen, zij zat aan 1,2. Ze kreeg suikers toegediend en enkele minuten later huilde ze gelukkig alweer."



"Schuldgevoel"

"Ik weet dat ik hier weinig kon aan doen, maar toch is het lastig om jezelf niet de schuld te geven. Ik heb mijn les geleerd en hoop dat andere ouders er ook iets aan zullen hebben. Controleer de kamers in je huis, want zo'n situatie kan even gevaarlijk worden als een oververhitte wagen. Ik wil me niet eens inbeelden wat er gebeurd zou zijn als ik later gaan kijken was. God stond aan onze zijde gisteren. Bedankt aan de hulpdiensten en Jay om hier zo snel te staan en me te steunen."



Haar waarschuwing lijkt met duizenden reacties alvast niet in dovemansoren te vallen. "Dat is zot gewoon", schreef ene Amanda Cole. "In de kamer van mijn dochter is het 's nachts ook altijd heel warm en toch wil ze altijd nog in pyjama slapen. Ik ga voorzichtiger zijn nu, bedankt om dit te delen."