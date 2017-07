Busongeval in Duitsland met Hasseltse bus: drie mensen lichtgewond

Door: Marco Mariotti, Jimmy De Schrijver, ADN

Een bus van de Hasseltse busfirma Prima Tours heeft rond 10 uur vanmorgen een ongeval gehad in Duitsland, in de stad Herbolzheim. Een vrachtwagen reed achter op de bus in. Drie mensen raakten lichtgewond.