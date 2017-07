Michelle Obama praat openlijk over het racisme tijdens haar tijd als first lady

Bewerkt door: aja

28/07/17 - 12u09 Bron: The Independent, The Guardian

Michelle Obama is acht jaar lang first lady geweest van de Verenigde Staten. Als vrouw van de eerste zwarte Amerikaanse president kreeg ze regelmatig nog te maken met racisme.

De voormalige Amerikaanse first lady heeft voor het eerst gesproken over het racisme, tegen haar als persoon, tijdens haar tijd in het Witte Huis. Dat deed ze tijdens een fundraiser van de vrouwenstichting in Colorado. Zo werd ze in het verleden een ' aap in hoge hakken' genoemd en vertelde de vicevoorzitter van de kiescampagne van Donald Trump dat hij de first lady liever zag verhuizen naar Zimbabwe om er bij een gorilla te gaan wonen.



Volgens Michelle kwamen de opmerkingen die bedoeld waren om haar echt pijn te doen ook het hardste aan. Ze refereert hierbij naar het Facebookbericht waarbij een Amerikaanse directeur haar een 'aap in hoge hakken' noemde.



Het raakte de vrouw van Barack Obama ook dat ze, tijdens haar tijd als first lady, door sommige mensen niet serieus werd genomen. "Na acht jaar hard te hebben gewerkt voor dit land waren er nog steeds mensen die mij alleen maar beoordeelden op mijn huiskleur en niet om wat ik had gedaan en om wie ik was."



"Ik ga niet doen alsof deze opmerkingen me niet hebben geraakt", vertelt Michelle. "Daar zou ik deze mensen alleen maar mee vrijpleiten."