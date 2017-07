Agent probeert te helpen na ongeval en wordt zelf doodgeschoten

TK

28/07/17

Een Amerikaanse politieman is in Indianapolis doodgeschoten door slachtoffers van een auto-ongeval, die hij net wilde helpen. Volgens Amerikaanse media wilde Aaron Allen de twee inzittenden van de wagen, die over de kop was gegaan en ondersteboven in een tuin was beland, helpen toen hij vanuit het autowrak onder vuur werd genomen.