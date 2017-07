'Dames en heren' wordt 'Beste reizigers' op Nederlandse treinen

Door: redactie

28/07/17

© ANP.

Treinreizigers van de Nederlandse Spoorwegen (NS) worden met ingang van de nieuwe dienstregeling niet meer aangesproken als 'Dames en heren' maar met het sekseneutrale 'Beste reizigers'.

Per dag worden er in NS-treinen ongeveer 24.000 automatische omroepberichten afgespeeld. Deze teksten worden aangepast. Op alle stations spreken de menselijke omroepers de reizigers wekelijks gemiddeld 70.000 keer aan. Machinisten, conducteurs en omroepers krijgen de instructie om de passagiers vanaf december genderneutraal toe te spreken. De wijziging wordt officieel ingevoerd op 10 december van dit jaar.



NS-baas Roger van Boxtel zegt hierover: "Een kleine wijziging, maar tegelijkertijd is het toch ook heel logisch om onze reizigers aan te spreken met wat ze voor ons zijn? Namelijk beste reizigers. Onze mensen op de trein willen graag dat iedereen zich welkom voelt. In persoonlijke gesprekken is het natuurlijk aan de conducteur zelf hoe hij zijn of haar gastvrijheid invult. Iedere reiziger is ons even lief.''



De beleidswijziging van de NS past in een maatschappelijke trend die al langer gaande is. Vorig jaar besloot bijvoorbeeld het bedrijf achter de OV-chipkaart dat de geslachtsaanduiding op de kaarten zou verdwijnen. Donderdag maakte de gemeente Amsterdam bekend haar inwoners niet langer met mijnheer of mevrouw, maar met mens of inwoner aan te spreken. Ook in de Londense metro is eerder deze maand het welbekende 'Ladies And gentlemen' vervangen door 'Good morning everyone' (Goedemorgen allemaal).