Japanse defensieminister stapt op na toedekken schandaal

28/07/17 - 05u30 Bron: Belga

De Japanse minister van Defensie Tomomi Inada neemt ontslag. © reuters.

De Japanse minister van Defensie Tomomi Inada zet een stap terug nadat er kritiek kwam op het toedekken van een rapport over de gevaren die Japanse soldaten in Zuid-Soedan lopen. Ook de stafchef van het leger en een topambtenaar nemen ontslag, wordt vrijdag meegedeeld.

Inada kwam in het oog van de storm te staan omdat ze een onderzoek naar een missie van Japanse blauwhelmen in Zuid-Soendan verzweeg. Uit dat onderzoek bleek dat Japanse troepen in juli 2016 een vuurgevecht waren terechtgekomen met rebellen in het door een burgeroorlog geteisterde land.



Wapenstilstand

De Japanse wet voorziet echter dat soldaten niet mogen deelnemen aan vredesmissies in een ander land tenzij er een wapenstilstand geldt. Dat Inada dit geheimhield, kost haar nu haar job als defensieminister. Met haar zetten ook topambtenaar Tetsuro Kuroe en legerstafchef Toshiya Okabe een stap terug.