Amerikaanse Senaat keurt nieuwe sancties tegen Rusland, Iran en Noord-Korea goed

28/07/17 - 01u30 Bron: Belga

De Republikeinse senator John McCain praat al wandelend naar de Senaat tegen journalisten. © afp.

De Amerikaanse Senaat heeft een nieuwe reeks sancties goedgekeurd tegen Rusland voor de vermoedelijke beïnvloeding van de Amerikaanse presidentsverkiezingen en de inmenging in het conflict in Oekraïne. Ook Iran en Noord-Korea mogen nieuwe strafmaatregelen uit de Verenigde Staten verwachten.

De wettekst, die door Moskou wordt gehekeld en zelfs kritiek uit Europese hoek krijgt, moet wel nog ondertekend worden door president Donald Trump. Het is nog niet zeker of hij effectief zijn handtekening onder de wet zal zetten.



De Senaat was alvast wel eensgezind en stemde met 98 tegen 2 voor de nieuwe wet, die ook voorziet in nieuwe sancties tegen Iran en Noord-Korea. Eerder deze week was ook het Huis van Afgevaardigden met 419 tegen 3 stemmen duidelijk voorstander van de nieuwe wetgeving.



'Vote-a-rama'

De Amerikaanse Senaat buigt zich vandaag overigens over nog een heel groot pak andere wetteksten. Tijdens de zogenoemde vote-a-rama komt ook onder meer de nieuwe gezondheidswet die de Affordable Care Act - beter bekend als 'Obamacare' - moet vervangen aan bod.



Verschillende Republikeinse Senatoren lieten al verstaan dat ze niet voor de wet zullen stemmen zoals die nu voorligt.