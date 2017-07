Nederlandse moeder woedend: "Hoe moeten Raoul en Nasser aanslag plegen? Gehaktballen gooien?"

Door: Victor Schildkamp

Ze is vier dagen na de arrestatie van haar zoons Raoul en Nasser iets minder van de kook, maar nog net zo boos: "Mijn zoons terreurverdachten?" zegt moeder Cea cynisch. "Wat een rare, zware beschuldiging. Wij zijn wel moslims maar niet van die strenge. Mijn man drinkt gewoon bier."

De 31-jarige Nasser en de 35-jarige Raoul, opgegroeid in Den Haag, werden zondag gearresteerd in Paramaribo. Ze zouden contacten hebben met een terreurorganisatie. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken is op de hoogte van de aanhoudingen en onderzoekt de zaak. Het Nederlandse ministerie benadrukt dat de verdachten zijn opgepakt op basis van informatie van Surinaamse inlichtingendiensten en getuigen. De acties zijn dus niet ondernomen naar aanleiding van buitenlandse informatie. Verder geeft het ministerie aan dat tot nu niet is gebleken dat de verdachten het hadden gemunt op buitenlandse ambassades in Suriname. Het departement reageerde met die mededeling op berichtgeving van de lokale krant De West. Die meldde dat de Amerikaanse ambassadeur in Paramaribo beoogd doelwit zou zijn van IS-terroristen.

Raoul en Nasser zijn geboren en getogen Nederlanders, die een tijdlang in Den Haag woonden. Meer dan tien jaar geleden verhuisden ze met hun ouders terug naar Paramaribo. Daar werken ze in de slagerij annex broodjeszaak van hun ouders aan de Van Idsingastraat in Paramaribo. Vader en moeder werken deze donderdag hard door om geld te verdienen. "Wat denkt u meneer, de bank wil gewoon dat we de hypotheek aflossen,'' zegt de vader van Raoul en Nasser, die weinig commentaar wil geven op de aanhouding van de twee zoons.



Moeder Cea is spraakzamer. "Het is echt onzin dat zij gearresteerd zijn. Dit is een stunt van de politiek. Het enige wat zij doen is hard werken, vijf keer per dag bidden en een maand per jaar vasten. Dit is een onterecht zware beschuldiging. Mijn man is helemaal kapot. Hij is niet helemaal goed meer, hij praat moeilijk vanwege zijn slechte oor. Daarom werkten de jongens zo hard in de zaak. Hoe moet dit nu verder? Mijn man vraagt steeds wat er aan de hand is maar ze vertellen ons niks.' Verdacht van terrorisme? Wij zijn wel moslims, maar niet van die strenge. Mijn man drinkt bier."