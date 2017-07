Frankrijk wil "vanaf deze zomer" hotspots voor asielzoekers in Libië

KVE

Frankrijk wil al "vanaf deze zomer" in Libië registratiecentra oprichten voor mensen die asiel willen aanvragen. Dat heeft de Franse president Emmanuel Macron vandaag meegedeeld.

"Het idee is om in Libië 'hotspots' op te richten, om te vermijden dat mensen dwaze risico's gaan nemen hoewel ze niet in aanmerking komen voor asiel", zo verklaarde Macron bij een bezoek aan een opvangcentrum in de stad Orléans. "Ik wil er vanaf deze zomer mee beginnen".



In de centra op Libisch grondgebied moeten de aanvragen van de asielzoekers die naar Frankrijk willen komen al op voorhand worden behandeld. Zo hoopt Macron het grote aantal vluchtelingen dat met de hulp van mensensmokkelaars de Middellandse Zee probeert over te steken terug te dringen. Volgens Macron bevinden zich in Libische kampen momenteel 800.000 tot 1 miljoen mensen die hopen de erg risicovolle overtocht naar Europa te kunnen maken.



"We zullen proberen om het met Europa te doen, maar we zullen het doen", vervolgde de Franse president.



Hij erkent wel dat er in Libië voldoende veiligheidsgaranties moeten zijn om het plan te laten slagen. "Vandaag zijn die er niet", aldus Macron, die wel als bemiddelaar optreedt bij de vredesgesprekken tussen de strijdende partijen in Libië.



Daarnaast wil de Franse president ook de mogelijkheid bekijken om ook in Niger dergelijke centra op te richten.