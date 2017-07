Duitse trucker rijdt in op mobilhome van Vlaams gezin: vader sterft

Door: FT

Van de mobilhome schiet nauwelijks iets over. Voor de vader was er geen hoop meer. © Focus.

Een Vlaams gezin dat met de camper op vakantie was, is gisteren het slachtoffer geworden van een zwaar verkeersongeval in Duitsland. De vader kwam om het leven, zijn vrouw en kind werden met levensbedreigende verwondingen overgebracht naar het ziekenhuis.

Op de A3 in Duitsland botste een 61-jarige vrachtwagenchauffeur in de file achteraan in op de camper van het gezin. De klap was enorm zwaar: de mobilhome werd volledig platgedrukt. Ook andere voertuigen werden bij het ongeval betrokken. Voor de vader van het gezin was er geen enkele hoop meer: hij stierf ter plaatse. Zijn vrouw en kind werden met levensbedreigende verwondingen naar het ziekenhuis overgebracht. Het Vlaamse gezin was op de terugweg naar huis.



De A3 richting Frankfurt werd enkele uren volledig afgesloten. Omdat de impact van de crash zo groot was, lokte het ongeval immens veel toeschouwers waardoor ook de autosnelweg in tegenovergestelde richting volledig dicht zat.