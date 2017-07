Aantal Twitteraars groeit niet meer

Bewerkt door: lvh

De microblogsite Twitter is er in het tweede kwartaal niet in geslaagd om extra gebruikers aan te trekken. Een teleurstelling voor beleggers, die het aandeel in de vroege handel tot 9 procent lager stuurden in New York.