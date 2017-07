Tiener verkracht eigen moeder

Door: ESA

27/07/17 - 12u09 Bron: Le Figaro, Ouest France

Een 16-jarige tiener heeft zaterdagnacht zijn eigen moeder verkracht in haar bed in Haut-Rhin, in het oosten van Frankrijk. De moeder stapte de volgende dag naar de politie. Dat schrijven verschillende Franse media.