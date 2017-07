Spanje telt voor het eerst sinds 2008 minder dan vier miljoen werklozen

Door: redactie

Wachtrij aan een overheidskantoor voor tewerkstelling in Madrid in december 2014. © afp.

3.914.300. Zoveel werklozen waren er in het tweede kwartaal in Spanje. Het is de eerste keer sinds eind 2008 dat het aantal werklozen onder 4 miljoen zakt. Dat blijkt vandaag uit cijfers van het Spaanse statistiekbureau INE.