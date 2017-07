Koen Van De Sype

27/07/17 - 07u29 Bron: AFP, Daily Mail, news.com.au

Ronald Philips (43) en zijn slachtoffertje Sheila Marie Evans (3). © afp.

De Amerikaanse staat Ohio heeft voor het eerst in drie jaar weer een gevangene geëxecuteerd. Ronald Philips (43) was ter dood veroordeeld voor het verkrachten en vermoorden van het 3-jarige dochtertje van zijn vriendin. Voor hij stierf, vroeg hij de familie van de kleine Sheila Marie Evans om vergiffenis. Getuigen vertelden over zijn laatste momenten.

De feiten waarvoor Philips de doodstraf kreeg, gebeurden in 1993 in Akron, Ohio. Hij gaf Sheila (3) harde klappen op haar hoofd, in haar gezicht en in haar buik, gooide haar enkele keren tegen een muur en sleepte haar aan haar haren over de grond. Hij verkrachtte het kind ook.



Executietafel

Hij lag gisteren al op de executietafel in de Southern Ohio Correctional Facility toen hij het woord richtte tot de tante en halfzus van zijn slachtoffertje, die gekomen waren om hem te zien sterven. "Het spijt me dat jullie zo lang hebben moeten leven met mijn wandaden. De afgelopen jaren heb ik gebeden voor jullie vergiffenis en genade. Sheila Marie verdiende niet wat ik haar heb aangedaan. Ik weet dat ze bij God is en niet meer afziet. Ik wil me verontschuldigen dat jullie al die jaren met die pijn hebben moeten leven", zei hij volgens een verklaring van het Departement of Rehabilitation and Correction. Lees ook Indonesische president beveelt politie om drugssmokkelaars voortaan neer te schieten

Daarna werd hem de dodelijke cocktail ingespoten die een einde moest maken aan zijn leven. Hij was heel rustig, praatte nog even met zijn bewakers en leek te bidden, volgens enkele journalisten die de executie bijwoonden. "Zijn kin zakte omlaag en zijn buik ging zachtjes op en neer. Terwijl hij zijn laatste adem nam, rolde er een traan uit zijn linkeroog", klonk het onder meer. Tien minuten later was hij dood.



Vergeven

"God heeft het hem vergeven, maar het spijt me, ik denk niet dat ik dat kan", aldus tante Donna Hudson. Philips was actief als onofficiële kapelaan in de gevangenis waar hij opgesloten zat. (lees hieronder verder) Dan Pearlman on Twitter OHIO EXECUTION: Victim's half sister on the death of Ronald Phillips - "It was too easy.

De man had tot de dag voordien nog gehoopt op uitstel van executie. Hij wilde graag meer tijd om de nieuwe combinatie van drie medicijnen aan te vechten waarmee hij ter dood gebracht werd, nadat een recentste executie in Ohio fout was gegaan in 2014. Hij hoopte ook op genade met het argument dat hij maar 19 was op het moment van de feiten en dat hij als kind zelf fysiek en seksueel was mishandeld door zijn vader, iets wat niet ter sprake was gekomen tijdens zijn proces. Maar het Hooggerechtshof wees zijn vraag af.



Eerder was het wel al drie keer gelukt om uitstel te krijgen. De laatste keer in 2013, toen hij vroeg of hij een nier mocht doneren aan zijn intussen overleden zieke moeder en zijn hart aan zijn zus. Uiteindelijk werd die aanvraag afgewezen. Maar ze gaf hem wel wat extra tijd.



Laatste maaltijd

Als laatste maaltijd in de dodencel dinsdagavond vroeg hij een grote pizza met kaas, paprika en champignons, ongezuurd brood, druivensap, een fles Pepsi van 2 liter en aardbeikwarktaart. (lees hieronder verder) Ohio executes Ronald Phillips for rape/murder of 3 yr old Sheila Marie Evans. His final words, her family's reaction https://t.co/HzVocG9pgC pic.twitter.com/RNQTIn11qr — Glenn McEntyre (@Glenn10TV) 27 juli 2017