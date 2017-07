Een dode en zeven gewonden nadat ritje in kermisattractie verkeerd afloopt

IB

27/07/17 - 03u45 Bron: Twitter, 10tv.com

De Fire Ball op de Ohio State Fair. De kermis is na het incident stilgelegd. © ap.

video In de Verenigde Staten is de jaarlijkse Ohio State Fair na een ernstig ongeluk stilgelegd. Bij een ritje in de 'Fire Ball' werden meerdere mensen in volle vaart uit de attractie geslingerd. Daarbij kwam een persoon om het leven, zeven anderen raakten gewond.