Neergeschoten Republikeins congreslid mag ziekenhuis verlaten

Steve Scalise, het Republikeinse congreslid dat vorige maand werd neergeschoten door een dolle schutter tijdens een oefenwedstrijd honkbal, heeft het ziekenhuis vandaag mogen verlaten.

Scalise heeft "uitstekende vooruitgang geboekt" deelt het MedStar Washington Hospital Center mee. De Republikein zal nu beginnen aan een lange, intensieve revalidatieperiode. "Hij is positief ingesteld en kijkt ernaar uit om weer aan de slag te gaan zodra zijn revalidatie is afgerond," luidt het in de verklaring van het ziekenhuis.



Scalise en vier andere mensen raakten op 14 juni gewond toen een schutter het vuur opende terwijl ze aan het trainen waren voor het jaarlijkse Congressional Baseball Game in Alexandria, Virginia. Dat is een liefdadigheidswedstrijd. De politie schoot de schutter, de 66-jarige James Hodgkinson - een hevige tegenstander van president Donald Trump - dood.



De Republikein werd door de dolle schutter onder meer geraakt in de heup en verloor veel bloed. Hij werd in kritieke toestand overgebracht naar het ziekenhuis.