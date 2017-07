Gearresteerde journalist haalt zwaar uit naar Erdogan in de rechtbank

kv

De gearresteerde Cumhuriyet-journalist Ahmet Sik heeft in zijn verdedigingsrede voor de rechtbank in Istanboel zwaar uitgehaald naar president Recep Tayyip Erdogan. Erdogan en zijn islamitisch-conservatieve regeringspartij AKP hebben de Gülenbeweging jarenlang "alles gegeven wat ze wilde" en daarmee toegelaten dat ze zich kon ontplooien tot een gevaarlijke macht binnen de staat, zei Sik vandaag volgens de krant Cumhuriyet. "Daarom ligt de verantwoordelijkheid voor de poging tot staatsgreep van 15 juli ook bij Erdogan en de AKP", zei Sik met het oog op de mislukte couppoging van vorig jaar.

De Turkse regering acht de beweging rond de in de VS wonende prediker Fethullah Gülen verantwoordelijk voor de couppoging. Tegen 17 huidige en voormalige medewerkers van Cumhuriyet loopt sinds maandag het proces wegens ondersteuning van de Gülenbeweging, de verboden Koerdische afscheidingsbeweging PKK of het extreemlinkse DHKP-C, die in Turkije alle als terreurorganisatie zijn ingeschaald.



Sik had voor de rechtbank volgens Cumhuriyet ook kritiek op de maatregelen onder de al een jaar aanslepende noodtoestand, waarbij de vloer wordt aangeveegd met fundamentele rechten. "De putsch op 15 juli werd voorkomen, maar nu is de junta aan de macht".



Sik is een bekende onderzoeksjournalist in Turkije en had jaren geleden al gewaarschuwd voor een ondermijning van de overheidsinstanties door de Gülenbeweging. Hij betichtte echter Erdogan er ook steeds weer van dat hij de Gülenbeweging tot de openlijke breuk in 2013 heeft gesteund.