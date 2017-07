Twee doden bij crash Duitse legerhelikopter in Mali

kv

26/07/17 - 18u03 Bron: ANP, Belga

Een Tiger-helikopter van de Duitse luchtmacht land in een kamp in Gao, Mali. © epa.

Een helikopter van de Duitse luchtmacht is in Mali neergestort. Daardoor kwamen de twee inzittenden om het leven, zo meldde een woordvoerder van de VN-vredesmacht in het Afrikaanse land.