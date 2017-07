Europese Commissie dreigt met tegenmaatregelen na nieuwe VS-sancties tegen Rusland

Bewerkt door: ESA

26/07/17 - 14u42 Bron: Belga

Commissievoorzitter Jean-Claude Juncker © reuters.

De Europese Commissie is bezorgd over de gevolgen die de nieuwe Amerikaanse sancties tegen Rusland kunnen hebben op de Europese energieonafhankelijkheid. "'America first' kan niet betekenen dat de Europese belangen laatst komen", aldus commissievoorzitter Jean-Claude Juncker. "Als er niet voldoende rekening wordt gehouden met onze bezorgdheden, kunnen we binnen enkele dagen gepast reageren."