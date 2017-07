Nintendo Switch overtreft verkoopsverwachtingen

Bewerkt door: ESA

De Japanse spelgigant Nintendo heeft in het eerste kwartaal van zijn gebroken boekjaar de verwachtingen overtroffen. Het bedrijf verkocht 1,97 miljoen exemplaren van zijn in maart gelanceerde spelcomputer Switch.

Er werd met belangstelling uitgekeken naar de eerste Switch-kwartaalcijfers. Met 1,97 miljoen verkochte spelcomputers stelde Nintendo niet teleur, analisten rekenden immers op 1,8 tot 2 miljoen.



Nintendo blijft bij de ambitie om over het hele boekjaar (april-maart) 10 miljoen dozen te verkopen van Switch. Analisten gaan uit van meer, omdat het bedrijf al aankondigde de productie te zullen opdrijven.



"De reden dat de winst de verwachtingen overtreft, is uiteraard de Switch", zegt analist Keiichi Kozera. "Maar het voelt nog altijd aan alsof ze de verkoop nog wat kunnen aanzwengelen. Met de zomervakantie in aantocht, denk ik dat de verkoop zal toenemen."



De Switch is een hybride console die je kan aansluiten op de tv, maar die ook bruikbaar is als draagbaar toestel. Het toestel moet de concurrentie aangaan met de PlayStation van Sony en de Xbox van Microsoft.



Nintendo boekte in het eerste kwartaal een nettowinst van 21,2 miljard yen (163 miljoen euro) en een operationele winst van 16,2 miljard yen. De omzet lag meer dan dubbel zo hoog als een jaar eerder en bedroeg 154 miljard yen.



In het eerste kwartaal van vorig jaar had de Japanse groep nog een nettoverlies geleden van 24,5 miljard yen, onder meer door mindere verkopen van de console Wii U. De voorganger van de Switch was toen aan het einde van zijn levenscyclus.



Nintendo blijft mikken op een jaaromzet van 750 miljard yen en een operationele winst van 65 miljard yen.