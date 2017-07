Europa geeft Polen maand om omstreden hervorming terug te draaien

Bewerkt door: ADN

26/07/17 - 13u13 Bron: Belga

Frans Timmermans. © epa.

De Europese Commissie geeft Polen een maand de tijd om de rechterlijke macht in ere te herstellen. De Poolse president Andrzej Duda keurde gisteren nog een onderdeel van de omstreden justitiehervorming van de conservatieve regering goed.

De president zette zijn handtekening onder een wettekst die de hervorming van de algemene rechtbanken regelt. Zo is onder meer vastgelegd dat de minister van Justitie de leiders van de lagere rechtbanken in Polen kan aanduiden of ontslaan.



"Onze aanbevelingen aan de Poolse regering zijn duidelijk", reageerde vicevoorzitter van de Europese Commissie Frans Timmermans vandaag. "Het is tijd om de onafhankelijkheid van het grondwettelijk hof te herstellen. De wetten die de justitie hervormen moeten worden ingetrokken of ze moeten in overeenstemming worden gebracht met de Poolse grondwet en de Europese normen over de onafhankelijkheid van de rechterlijke macht."



Artikel 7

Indien nodig kan de Commissie Artikel 7 in werking laten treden, aldus Timmermans. Het gaat om de meest verregaande sanctie die Europa kan nemen tegen een lidstaat, de intrekking van het stemrecht. Het mechanisme werd nog nooit eerder gebruikt en kan enkel worden ingezet bij een ernstige overtreding van de waarden van de Europese Unie.