"Ik wist niet dat mijn luxeleven gefinancierd werd met drugsgeld": ex van gangster moet niet naar cel en viert dat in exclusief restaurant

Koen Van De Sype

26/07/17 - 10u25 Bron: The Mirror, The Sun

© Twitter.

Ze woonde in een huis van een half miljoen euro, liet haar kinderen naar een exclusieve privéschool gaan en reed rond met een peperdure Porsche. Zelf verdiende de Britse Rachel Duffy (37) maar 14.000 euro per jaar met haar eigen zaak. Het geld kwam dan ook van haar - intussen - ex-man. En die bleek het binnen te harken met een lucratieve drugshandel, waar ze naar eigen zeggen niets van wist.

De politie startte een onderzoek naar de vrouw nadat haar ex - Thomas Duffy (42) - was opgepakt. Aanleiding was het onderscheppen van een lading heroïne en cocaïne ter waarde van 780.000 euro. Er volgde een huiszoeking op het landgoed van de man in Alkrington bij Manchester en daarbij werden onder meer envelopjes gevonden met telkens 1.000 pond (1.118 euro) erin.



Porsche

"Na de arrestatie van Thomas Duffy in 2015 en zijn veroordeling tot 10 jaar cel voor drugshandel in april 2016, namen we zijn financiële transacties onder de loep en ook die van zijn vrouw", aldus openbare aanklager Hunter Gray. "Hardy maakte geld over aan haar en ze leidden een leven dat ze niet konden financieren met hun officiële inkomen. Hun kinderen gingen naar de Firwood Manor School - die ruim 7.000 euro per kind per jaar kost - en Rachel Duffy gaf meer dan 1.000 pond per maand uit. Ze had een duur fitnessabonnement en deed onlangs haar Porsche van de hand voor ruim 34.000 euro." Lees ook Een kijkje in de duurste mobilhome ter wereld

'Fontgate': dochter Pakistaanse premier zal volgende keer twee keer nadenken voor ze het lettertype Calibri gebruikt

Te koop: luxeappartementen in 4 km lang naziresort van Adolf Hitler

En net dat laatste deed haar de das om. Want hoewel ze beweerde dat ze vóór de arrestatie van haar man nooit iets over zijn drugshandel had geweten, moest ze toegeven dat ze - toen de zaak al in de openbaarheid was - haar wagen had verkocht, die haar man gekocht had met drugsgeld. Ze kreeg 14 maanden voorwaardelijk - ze moet dus niet naar de cel als ze niets extra's meer mispeutert - en moet 56.000 euro terugbetalen aan ten onrechte verkregen goederen.



Premier League

Bij het buitenkomen van de rechtszaal trok ze om dat te vieren voor lunch met wijn naar het Italiaanse toprestaurant San Carlo Cicchetti, een hotspot voor tv-sterren en voetballers van de Premier League. (lees hieronder verder) Daily Mirror on Twitter Gangster's ex-wife avoids jail after claiming she didn't know her luxury life was funded by drug money https://t.co/clwUyDlfNF