Politieke onrust Congo: dit jaar al meer dan 2.800 mensenrechtenschendingen in Congo

26/07/17 - 10u06 Bron: Belga

Een vluchtelingenkamp in Kasaï © afp.

In de eerste zeven maanden van dit jaar heeft de VN intussen al meer dan 2.800 mensenrechtenschendingen geteld in Congo. De meeste schendingen gebeurden in de al maanden bijzonder onrustige Kasaï, in het centrum van het land.