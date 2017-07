"Seks is toch minder belangrijk voor vrouwen na vijftig": Maria (50) in shock door oordeel rechters na mislukte operatie en ze krijgt nu gelijk

Koen Van De Sype

26/07/17 - 07u17 Bron: CM Jornal, The Guardian

Maria Morais lijdt 17 jaar na de mislukte operatie nog altijd onder de gevolgen. © thinkstock.

Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens heeft Portugal terechtgewezen in een zaak van een 50-jarige vrouw die het slachtoffer werd van een mislukte gynaecologische ingreep. Ze kon daardoor geen normale seksuele betrekkingen meer hebben. In eerste aanleg kreeg ze een schadevergoeding, maar het bedrag werd in beroep gereduceerd met de argumentatie "dat seks toch niet meer zo belangrijk was op haar leeftijd". De vrouw was in shock en trok naar Straatsburg. En daar kreeg ze gelijk.

De operatie die het leven van Maria Marais (intussen 72) verwoestte, vond plaats in een Portugees ziekenhuis in 1995. De moeder van twee kinderen was toen 50. Dokters raakten een zenuw, waardoor ze vreselijke pijn leed, minder gevoel had in haar vagina, last kreeg van incontinent, moeilijk kon stappen en zitten en niet meer kon genieten van seks.



Schadevergoeding

Ze trok naar de rechtbank en spande een zaak aan tegen het Maternidade Alfredo da Costaziekenhuis in Lissabon voor een medische fout en kreeg een schadevergoeding voor het fysieke en mentale lijden dat ze door de operatie had geleden. Maar het ziekenhuis tekende beroep en haalde zijn slag thuis in 2013. Daardoor kreeg Maria een derde minder schadevergoeding. Lees ook Deze schoonheidsoperatie is plots erg populair bij millenials

Duitse (16) die wegliep en met IS-strijder trouwde, had ondervoede baby bij toen ze werd opgepakt in Irak

"Nu is mijn leven compleet": eerste kind ter wereld met twee nieuwe donorhanden vervult honkbaldroom

De rechters in Lissabon - twee mannen en een vrouw, allemaal ouder dan 50 - argumenteerden dat "op 50 jaar de seksuele activiteit niet meer zo belangrijk is als op jongere leeftijd". De zaak ontketende een storm van protest en het oordeel werd zelfs "taliban rechtsgeleerdheid" genoemd. Daarop trokken Maria en haar advocaat Vitor Ribeiro naar het Europees Hof voor de Rechten van de Mens.



Discriminatie

Dat oordeelde nu dat seks even belangrijk is voor oudere vrouwen als voor jongere. En dat de rechters in Portugal schuldig waren aan vooroordelen en seksuele discriminatie. Maria krijgt nu 3.250 euro extra schadevergoeding van de Portugese staat en 2.460 euro voor de gerechtskosten. Het vonnis zet ook de deur open voor een nieuw proces in Portugal, volgens Ribeiro. "De beslissing van het Portugese hof negeerde het fysieke en psychologische belang van de seksualiteit voor de zelfontplooiing van de vrouw en andere dimensies van haar seksualiteit", klonk het gisteren bij het Europees Hof.