Vlaamse kankerpatiëntjes volgen controversiële kuur in Mexico: "Hier hebben we nog hoop, in België niet"

KRISTOF AERTS

26/07/17 - 05u00

© Mathias Mariën.

Hebben Mexicaanse dokters dé behandeling gevonden voor een zeldzame en tot nu toe ongeneeslijke hersenstamkanker? Twee Vlaamse kinderen ondergaan momenteel een kuur van 25.000 euro. "Op korte termijn kan dit een gunstig effect hebben, maar er is geen bewijs dat het ook op lange termijn helpt", zeggen experts. "Hier hebben we tenminste nog hoop", reageren de ouders.

Maithili Vanhille (12) uit het West-Vlaamse Assebroek en Max Hendrix (6) uit het Vlaams-Brabantse Humbeek hebben vorig jaar allebei een loodzware diagnose gekregen: een ponsglioom of hersenstamtumor. Een ziekte die elk jaar twee tot drie kinderen in ons land treft. Een sluitende behandeling is er niet. Doordat de tumor helemaal vergroeid is in de hersenstam, is opereren onmogelijk. Doorgaans wordt geopteerd voor een chemokuur en bestralingen. "Daarmee koop je vaak tijd, maar helaas bestaat er op dit moment geen enkel alternatief", zeggen oncologen Geneviève Laureys en Leen Willems van het UZ Leuven. "Elke dag wordt er verder onderzoek gedaan naar deze ongeneeslijke tumor, onder meer met experimentele behandelingen die strikt gecontroleerd worden." Dat bracht de ouders van Maithili en Max voordien al tot in Londen en Keulen. Maar daar stopte hun zoektocht niet. "Via internet zijn we uitgekomen bij dokters in het Mexicaanse Monterrey", zegt Sam Vanhille, vader van Maithili. Een paar weken geleden stapte hij met z'n gezin op het vliegtuig. Een groot verschil: de behandeling die ze daar toepassen, wordt niét strikt gecontroleerd.

Praten en stappen

© rv.

Toch is het geloof van de Vlaamse ouders in de 'Mexicaanse methode' groot. "Ze werken hier al twintig jaar aan een therapie. Sommige kindjes met een hersenstamtumor zijn zeven jaar na de behandeling nog altijd in leven. Iets wat in België nooit zou kunnen", vervolgt vader Sam. Max en zijn ouders zijn al sinds eind mei in Monterrey. "Die jongen kon niet meer praten of stappen, zaken die nu wél weer lukken", aldus nog Sam Vanhille. "Ook bij Maithili zien we al vooruitgang: vanochtend kon ze zonder hulp rechtstaan, iets wat al maanden geleden was. Ondanks de verbetering die er bij beiden is, weten wij ook wel dat het nog erg vroeg is om al conclusies te trekken. We hopen dat de behandeling de tumor kan verschrompelen of de activiteit ervan toch kan stilleggen. Een glazen bol hebben we niet, maar we kunnen niet anders dan proberen. Als Maithili nog zes of zelfs tien jaar zou kunnen leven, staat de medische wereld ook weer verder. Als het niet voor mijn dochter is, dan kan het misschien toch iets betekenen voor andere kindjes die aan deze kanker lijden. Hier hebben we nog hoop, in België was die er niet meer."



