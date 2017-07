EU belooft Italië meer hulp bij beheersen vluchtelingenstroom

Bewerkt door: ib

26/07/17 - 02u45 Bron: Belga

Archieffoto. © epa.

De Europese Unie heeft Italië meer hulp geboden bij het beheersen van de vluchtelingenstroom. In een brief aan de Italiaanse premier Paolo Gentiloni beloofde Jean-Claude Juncker, de voorzitter van de Europese Commissie 100 miljoen euro extra, bovenop de 800 miljoen die al werd vastgelegd.

Hij schreef ook dat een contactteam, verbonden aan de Commissie, "zal zorgen voor een constante informatie-uitwisseling met de Italiaanse autoriteiten en een snelle operationele reactie van de diensten van de Commissie".



Juncker verbond er zich ook toe de hervestiging van migranten naar andere Europese lidstaten te versnellen, door meer financiële middelen en EU-personeel in te zetten.



Weer 13 doden

De brief werd gisteren publiek gemaakt, op de dag dat in de Middellandse Zee 13 mensen dood werden aangetroffen op een boot die 167 migranten vervoerde. Volgens de Spaanse ngo Proactiva Open Arms was het vaartuig op drift nabij de Libische kust.



In 2017 kwamen bijna 94.000 mensen vanuit Libië aan in Italië via de Middellandse Zee, waardoor Rome om bijstand vroeg van de andere Europese lidstaten.



Volgens de Internationale Organisatie voor Migratie stierven of verdwenen meer dan 2.360 mensen tijdens hun overtocht.