Zieke McCain roept Senaat op tot eenheid

De Amerikaanse senator John McCain heeft de Senaat opgeroepen tot minder partijtrouw. Hij verscheen voor het eerst op Capitol Hill sinds bij hem hersenkanker werd vastgesteld.

McCain's stem bleek van levensbelang voor de conservatieve Republikeinen in de stemming over de hervorming van de ziekteverzekering. Vicepresident Mike Pence moest zelfs meestemmen, nadat er evenveel stemmers voor als tegen waren (50-50).



Het Congres is "meer partijgebonden, meer tribaal, dan ooit tevoren", zei McCain aan zijn collega's in de Senaat. "Vrienden, we krijgen niets voor mekaar. Onze ziekteverzekering lijkt op niets. We weten het allemaal - zij die Obamacare steunen en zij die ertegen zijn. Er moet iets gedaan worden."