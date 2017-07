Amerikaanse Senaat opent debat over intrekken Obamacare

Door: redactie

25/07/17 - 21u49 Bron: ANP, Belga

Republikeins senator John McCain, bij wie onlangs een hersentumor werd vastgesteld, is vandaag naar de Senaat teruggekeerd voor de belangrijke stemming. © afp.

De Amerikaanse Senaat heeft vandaag gestemd voor een debat over de intrekking van de zorgwet van de vorige president Barack Obama. Twee van de 52 Republikeinse senatoren stemden tegen, evenals alle 48 Democraten. Bij de stakende stemmen gaf de stem van vicepresident Mike Pence de doorslag.





De stemming geeft de aanzet tot een debat over wat er voor 'Obamacare' in de plaats moet komen. Uitgangspunt is een ontwerp-zorgwet die in mei door het Huis van Afgevaardigden werd aangenomen. Na het debat volgt een reeks van stemmingen over diverse amendementen. Mogelijk komt de Republikeinse fractieleider Mitch McConnell met één amendement waarin de diverse voorstellen worden gebundeld.





De versie die de Senaat uiteindelijk aanneemt, moet weer ter goedkeuring aan het Huis van Afgevaardigen worden voorgelegd. Pas daarna kan president Donald Trump de nieuwe wet ondertekenen.



In het Amerikaanse Congres hebben demonstranten de stemming in de Senaat over een motie om door te gaan met het afschaffen van Obamacare verstoord. Net toen de Republikeinse meerderheidsfractieleider Mitch McDonnell de motie ter stemming wou voorleggen, riepen demonstranten "schande" en "dood het wetsontwerp".



De Amerikaanse senator John McCain, bij wie onlangs een hersentumor werd vastgesteld, is vandaag naar de Senaat teruggekeerd voor de belangrijke stemming. Het leverde hem lof op van president Donald Trump, met wie hij het vaak oneens is. "Geweldig dat John McCain terugkwam om te stemmen. Een moedige - Amerikaanse held", tweette de president over zijn partijgenoot.



Bij zijn intrede in de Senaat kreeg McCain een staande ovatie, melden meerdere Amerikaaanse media.