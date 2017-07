SVM

In Indonesië is een boot met 52 mensen aan boord gekapseisd. Volgens een woordvoerder van het ministerie van Verkeer verdronken tien mensen en konden de overige 42 gered worden.

Het ongeval deed zich voor kort nadat de boot de haven in Tarakan in de provincie Noord-Kalimantan was uitgevaren. De oorzaak wordt nog onderzocht. Het Zuidoost-Aziatische Indonesië is de grootste eilandenstaat ter wereld en strekt zich uit over meer dan 17.000 eilanden. Tarakan ligt op een kleiner eiland voor Borneo.