"Kremlin zat niet achter gesprek met Trumps schoonzoon"

25/07/17 - 14u43 Bron: ANP

Jaren Kushner, schoonzoon en adviseur van president Donald Trump. © epa.

De Russische bankier die enkele keren met Jared Kushner sprak, deed dat niet in opdracht van het Kremlin. Dat liet de Russische regering vandaag weten. De schoonzoon van de Amerikaanse president werd gisteren in Washington ondervraagd over zijn ontmoetingen met bankier Sergej Gorkov.