"Veel paniek": Vlaamse toeristen getuigen over brand aan Côte d'Azur

avh

25/07/17 - 18u00 Bron: eigen berichtgeving; VTM Nieuws

© afp.

video Een hevige brand heeft vele hectaren in as gelegd nabij Saint-Tropez. Een felle wind stookte op verschillende plaatsen het vuur op, waardoor veel inwoners en toeristen moesten vluchten. Vlaamse toeristen vertellen hoe de brand voor veel paniek heeft gezorgd.

Isabelle Van Ussel verblijft momenteel in Gigaro, waar de brand voor heel wat paniek zorgde. "Mensen begonnen te huilen. Ik heb veel mensen in hun auto zien stappen", vertelt ze aan VTM Nieuws. Omdat de brandhaarden haast onmogelijk te blussen zijn, laat de brandweer de natuurgebieden voor wat ze zijn. In de plaats proberen ze huizen te redden van de vuurzee, vertelt Isabelle nog. Maar zolang de hevige wind niet gaat liggen, is er weinig kans op verbetering.

© Daphné Van den Bogaert.

Ook Daphné Van den Bogaert verblijft in de buurt en zag hoe het vuur zich in sneltempo verspreidde. "We waren net aan het avondmaal bezig toen we een grote rookpluim van de bergflank zagen opstijgen", vertelt Daphné aan onze redactie. "In minder dan een uur stond de hele bergflank in lichterlaaie. Het vuur verspreidde zich snel in de richting van de kust."



Het gebied is momenteel volledig afgesloten, vertelt toeriste Fleur Vermeulen. "Er is geen doorgang meer naar Saint-Tropez of Fréjus."



