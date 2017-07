Inwoners Den Haag vinden ongewild drugs in hun postbus

Bewerkt door: ADN

In het Haagse stadsdeel Loosduinen zijn de afgelopen dagen brieven bezorgd waarin drugs zit. Bij Omroep West laat de Nederlandse politie weten nog in het duister te tasten over de afzender van de post.

De politie geeft aan dat het de afgelopen tijd ook al is voorgekomen op een plaats 'een stuk buiten Den Haag'. Het is totaal onduidelijk waarom iemand ongevraagd drugs aan het rondsturen is. Wat wel duidelijk is, is dat het om verschillende soorten drugs gaat.



"Waarom zou je mensen ongevraagd een brief met drugs sturen? Dat is voor ons ook de grote vraag. We doen uitgebreid onderzoek", stelt een politiewoordvoerster aan Omroep West. "Je moet er niet aan denken dat je kind zoiets openmaakt en ervan gaat snoepen."



Het advies is om de enveloppen zo min mogelijk aan te raken en direct de politie in te lichten.