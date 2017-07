"Jaag nu maar in de hel": jaagster (27) stapt uit leven na jaren van online pesterijen en nog houdt het niet op

Koen Van De Sype

25/07/17 - 09u30 Bron: Heraldo de Aragón, Huffpost, news.com.au

© Instagram.

Een vrouwelijke jager die jarenlang online gepest werd om haar hobby, krijgt ook na haar dood nog bakken kritiek over zich heen. De Spaanse Melania Capitan (27) stapte woensdag uit het leven. "Ik lig al onder vuur sinds 2015. De situatie is onhoudbaar", zei ze twee maanden geleden nog in een interview. De Spaanse Jagersfederatie wijst met een beschuldigende vinger naar dierenrechtenactivisten en heeft een klacht ingediend. En ook de vraag om online pesten als haatdelict te klasseren, weerklinkt.

"Je hebt de natuur een gunst bewezen" en "jaag nu maar in de hel": wie dacht dat de pesterijen na de dood van Melania Capitan zouden stoppen, heeft het mis. De jonge vrouw die tienduizenden volgers verzamelde op sociale media, lijkt er nu net mede door die sociale media onderdoor gegaan te zijn.



Horrorfilm

Kort voor ze uit het leven stapte, belde ze nog naar een vriend om te zeggen wat ze ging doen. "Ik kende haar al jaren", klinkt het in de Spaanse krant El Mundo. "Dit hadden we nooit verwacht. Het is als een horrorfilm." Enkele dagen voor haar dood woonde ze nog de bruiloft bij van haar beste vriendin en daarop stráálde ze, zo lijkt het op foto's op Instagram. (lees hieronder verder) Lees ook Deze giraffe zou wel eens de slechtste ooit kunnen zijn in verstoppertje

Fans voelen zich bedrogen na race zwemkampioen Phelps tegen witte haai

Everzwijn veroorzaakt drie ongelukken in Duitsland © Instagram.

De jonge vrouw hield van jagen en postte regelmatig foto's van haar trofeeën - vooral herten - online. Daar oogstte ze felle kritiek mee. Volgens het hoofd van de Spaanse Jagersfederatie was daar nochtans niets fout mee. "Jagen is toegelaten in Spanje", klinkt het onder meer in een officiële klacht. "Diegenen die haar daarvoor viseerden, hebben dat recht met de voeten getreden."



Coma

En dat gebeurde met een ongeziene hevigheid. Er waren zelfs doodsbedreigingen bij. "We zullen je het zwijgen opleggen met een kogel in je voorhoofd" en "Ik hoop dat iemand je in elkaar slaat en je vier maanden in coma ligt", klonk het onder meer. (lees hieronder verder) © Instagram. © Instagram. © Instagram.

Vorig jaar vertelde Capitan openlijk over de stortvloed aan online pesterijen en bedreigingen, maar haar klacht kwam er niet door omdat het volgens haar advocaat Santiago Ballestreros "moeilijk was om de auteurs van de commentaren te identificeren". (lees hieronder verder) © Instagram. © Instagram.