Erdogan over Qatarcrisis: "Bemiddelingstrip heeft geholpen, maar er is meer tijd nodig"

Bewerkt door: ib

25/07/17 - 04u15 Bron: Belga

de Turkse president Erdogan zit samen met de emir van Qatar Sheikh Tamin bin Hamad Al Thani in Doha. © afp.

De Turkse bemiddelingstrip naar de Golfregio was een belangrijke stap, en heeft geholpen om de spanningen tussen Qatar en de andere landen in de regio te verlichten. Dat zei de Turkse president Recep Tayyip Erdogan bij zijn terugkeer, al waarschuwde hij wel dat er meer tijd nodig is om de impasse te doorbreken.

"Ik denk dat ons bezoek en onze contacten een belangrijke stap zijn geweest om de stabiliteit en het wederzijds vertrouwen weer op te bouwen", zei Erdogan aan de journalisten op de luchthaven van Ankara, bij zijn terugkeer uit Qatar. "Natuurlijk is het makkelijk om iets te vernietigen, iets heropbouwen dat vernietigd werd is moeilijk. En relaties tussen landen hebben meer tijd nodig", voegde hij er meteen aan toe.



Erdogan is net terug van een tweedaagse rondreis in de Golfregio. Hij bezocht er Saoedi-Arabië, Koeweit en Qatar, in een poging de diplomatieke rel in de Golf te bedaren. Op vijf juni verbraken Saoedi-Arabië, de Verenigde Arabische Emiraten, Bahrein en Egypte de banden met Qatar. Ze beschuldigen het land ervan terrorisme te steunen in de regio, en te nauwe banden te hebben met Iran.



De Turkse president kwam "met zijn partners overeen de bestaande initiatieven om de crisis via onderhandelingen en dialoog op te lossen, verder te zetten", klonk het in een mededeling van Erdogans entourage.