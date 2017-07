Canadese man heeft 148 kinderen bij 24 vrouwen

Bewerkt door: redactie

25/07/17 - 02u00

Winston Blackmore met zes van zijn dochters en enkele kleinkinderen. © ap.

Een Canadese rechtbank heeft twee sekteleiders die zich hadden afgescheiden van de Mormoonse kerk, veroordeeld voor polygamie. De autoriteiten probeerden Winston Blackmore en James Oler al jaren veroordeeld te krijgen, maar dat was lastig omdat hun daden onder de vrijheid van godsdienst vielen.

James Oler zou vijf vrouwen hebben en een onbekend aantal kinderen. © reuters.

Beide mannen komen uit gezinnen met één vader en meerdere vrouwen, waarin de dochters worden opgevoed in de overtuiging dat het Gods wil is dat zij hun vaders en toekomstige echtgenoten gehoorzamen. In 2011 oordeelde het hooggerechtshof echter dat de wetten die polygamie verbieden, belangrijker waren dan religieuze vrijheid.



De 61-jarige voormalige bisschop Blackmore was tussen 1990 en 2014 met 24 vrouwen getrouwd en zou 148 kinderen hebben. De 53-jarige Oler zou tussen 1993 en 2009 met vijf vrouwen een huwelijkse relatie hebben gehad. Onduidelijk is hoeveel kinderen hij heeft. Een van de getuigen in de zaak is een zus van Oler, die op 18-jarige leeftijd tot een huwelijk werd gedwongen met Winston Blackmore. Zij verliet hem na zeven kinderen en 27 jaar huwelijk.