Bijna-botsing als Chinese jachtvliegtuigen Amerikaans verkenningsvliegtuig onderscheppen

24/07/17 - 22u01 Bron: Belga

Twee Chinese J-10's kruisen elkaar tijdens een demonstratie in Zhuhai (Archiefbeeld). © reuters.

Een Amerikaans verkenningsvliegtuig is onderschept door twee Chinese gevechtsvliegtuigen boven de Oost-Chinese Zee. Het Amerikaanse vliegtuig moest een ontwijkend manoeuvre uitvoeren om een botsing in de lucht te vermijden, meldt het Pentagon.

Een EP-3 van de Amerikaanse marine. © reuters.

Het incident gebeurde zondag. Twee Chinese J-10's onderschepten de EP-3 van de Amerikaanse marine in internationaal luchtruim ten westen van het Koreaanse schiereiland, aldus Pentagon-woordvoerder kapitein Jeff Davis.



Een van de Chinese vliegtuigen plaatste zich onder het Amerikaanse, vertraagde en steeg op tot voor het Amerikaanse toestel. Dat toestel "was verplicht een ontwijkingsmanoeuvre uit te voeren om aan een mogelijke botsing te ontsnappen", aldus Jeff Davis.



"Het gebeurt vaak dat vliegtuigen worden onderschept in internationaal luchtruim, het merendeel van de tijd in alle veiligheid", zei Davis nog.



In de Oost-Chinese Zee bevinden zich verschillende kleine eilanden, die geclaimd worden door China, Japan en Taiwan.