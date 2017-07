Vader riskeert celstraf omdat hij 55.000 euro aan alimentatie weigert te betalen voor kind dat niet van hem is

Koen Van De Sype

24/07/17 - 16u15 Bron: Fox News, Chron

Cornejo met zijn nieuwe partner. © Facebook.

Een Amerikaanse man is de strijd aangegaan met een gerechtelijk bevel dat zegt dat hij tienduizenden euro's aan achterstallige alimentatie moet betalen voor het kind van zijn ex. Alleen, het kind blijkt niet van hem te zijn. Geen argument, volgens de rechtbank.

Het verhaal begon 15 jaar geleden, in 2002. Toen beval een rechtbank in Texas dat Gabriel Cornejo (45) - nu vader van drie kinderen - kinderalimentatie moest betalen aan zijn ex-vriendin, die pas was bevallen van een kind. Ze bezwoer immers dat het meisje van Cornejo was.



Ontmoeting

De man beweert dat hij daar niet van op de hoogte werd gebracht en het pas vorig jaar ontdekte, toen hij plots gerechtelijke documenten kreeg waarin stond dat hij nog een extra kind had. Hij regelde een ontmoeting met het meisje - dat hij als "geweldig" omschrijft - maar nadat hij een DNA-test liet uitvoeren, bleek dat het kind toch niet zijn dochter was. Lees ook Mel B vraagt rechter om einde van rechtszaak nanny

Maar zijn ex-vriendin en de staat Texas willen nog altijd 55.000 euro achterstallige alimentatie van hem. Volgens hoofdstuk 161 van het Texaanse familierecht ben je immers verplicht om - los van het feit of je de biologische vader bent of niet - achterstallige betalingen te voldoen, tot op de dag dat de DNA-test het tegendeel bewijst. "Ik had nooit gedacht dat ik me ooit zou moeten verdedigen tegen iets waar ik helemaal niet mee te maken hebt", zegt de man ontdaan.



Kop in het zand

Carel Stith - de advocaat van zijn ex - beweert dat er jaren terug verscheidene keren geld van de rekening van Cornejo werd gehaald en dat hij daar nooit beroep tegen aantekende. "Het heeft geen zin om je kop in het zand te steken, want zoiets gaat niet vanzelf weg", zegt ze. "Er zijn altijd gevolgen."