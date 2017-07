Ouders baby Charlie staken juridische strijd en nemen afscheid van terminaal kind

Bewerkt door: LB

Met tranen in de ogen kwamen de ouders van Charlie Gard vandaag aan bij de rechtszaal. Daar maakten ze bekend dat ze hun juridische strijd stopzetten en hun terminaal ziek kind zullen laten 'wegglijden'. © afp.

De ouders van baby Charlie Gard hebben zich uiteindelijk akkoord verklaard afscheid te nemen van hun terminaal zieke kind. Het koppel staakt de juridische strijd die ze aangingen om hun kind verder te laten behandelen. Hun baby lijdt aan een zeldzame genetische afwijking waardoor het kind zware hersenschade heeft en niet zelfstandig kan ademen.

Zes maanden juridische strijd © photo news. De ouders arriveerden eerder vandaag met tranen in de ogen bij de rechtszaal. Zes maanden lang hebben ze een juridische strijd geleverd om hun zoon naar de VS over te laten brengen voor een behandeling. Sinds april vochten ze voor Britse en Europese rechtbanken omdat ze ervan overtuigd waren dat hun kin "een normale baby" kon worden.



Die campagne vond wereldwijd weerklank en kreeg de steun van onder meer paus Franciscus en Amerikaans president Donald Trump, die eiste dat het kind in New York zou behandeld worden.



Het koppel heeft nu beslist dat het beter is voor Charlie dat ze hun verzet tegen het besluit van de dokters in het Londense ziekenhuis staken. Dat betekent dat de dokters Charlie van de beademingsmachine zullen halen en de baby zullen laten "wegglijden". Over tien dagen, op 4 augustus, zou Charlie één jaar worden.



Een hersenscan die vorige week werd gemaakt, veegde de hoop van de ouders weg en versterkte het oordeel van de dokters in Great Osmond Street Hospital dat het niet eerlijk zou zijn tegenover het kind hem in leven te houden.



Ook vorige week vloog de Amerikaanse arts Michio Hirano nog naar Londen om de baby te onderzoeken. Hij slaagde er niet in de Britse dokters te overtuigen dat zijn experimentele behandeling de toestand van Charlie zou verbeteren.