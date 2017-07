New York en Londen willen eetverbod op metro, ook in Brussel heerst afvalprobleem

Door lvh

24/07/17 - 17u16 Bron: The Independent, New York Post, eigen berichtgeving

Ondanks het verbod zorgen etende reizigers ook hier voor afvaloverlast, aldus de MIVB. © photo news.

In New York en Londen eisen steeds meer mensen een totaal eetverbod op de metro. De oproep komt er na het zoveelste incident in de New Yorkse 'subway'. Daar ontstond vorige week brand, waarschijnlijk door afval dat op de sporen lag. Bij ons mag je sowieso niet eten en drinken op de metro, maar volgens de MIVB houdt lang niet iedereen zich aan dat verbod met veel afval als gevolg.

In New York hebben ze regelmatig last van de zogeheten 'track fires'. De spoorbrandjes worden meestal veroorzaakt door afval. Hoewel ze redelijk snel gedoofd kunnen worden, zorgen zulke branden wel voor vertragingen. Verder liggen de metrostations er ondanks regelmatige poetsbeurten vuil bij. De vuilbakken puilen uit en overal ligt afval.



Daarom stelt Joe Lhota, directeur van de New Yorkse openbare vervoersmaatschappij MTA, voor om reizigers te ontmoedigen om bepaalde etenswaren mee te nemen op de metro. Dat eten op de metro voor overlast zorgt, heeft hij recent nog ondervonden toen een medereiziger een Chinese afhaalmaaltijd at. "De rijst kwam overal terecht, dat was onvermijdelijk", aldus Lhota. Lees ook Dit moment tussen twee vreemden op de metro is hartverwarmend

Werken bij het openbaar vervoer: iets voor jou?

Geen 'ladies and gentlemen' meer te horen in Londense metro

Onrechtvaardig Een eetverbod op de metro zou onrechtvaardig zijn Bill De Blasio, burgemeester van New York Naast de aankoop van extra 'stofzuigers' die het afval van de sporen zuigen, stelt de directeur nu een verbod voor op bepaalde voedingswaren om de problemen op te lossen. De burgemeester van New York, Bill De Blasio, is tegen: "Ik denk niet dat het eerlijk is om mensen te verbieden om te eten op de metro". Een eetverbod zou volgens hem "onrechtvaardig" zijn.



Het voorstel van Lhota kreeg wél veel bijval van Londense pendelaars. Ook zij klagen over vuile metrostellen en etende reizigers die geen respect hebben voor de netheid. Doordringende etensgeuren en luide kauwgeluiden zijn bij velen een bron van frustratie.