Duterte trekt zich niets aan van kritiek: "Drugsverslaafden en dealers mogen kiezen: cel of de hel"

Door: Maarten van Ast

24/07/17 - 14u22 Bron: AD.nl

© afp.

President Rodrigo Duterte van de Filipijnen is zich bewust van de internationale kritiek op zijn bloedige strijd tegen de drugshandel, maar de oorlog tegen handelaren en gebruikers gaat onverminderd voort. Dat zei hij vanmorgen tijdens de jaarlijkse presidentiële toespraak, de zogenoemde State of the Nation. "Ze hebben de keuze: cel of de hel."

© afp. Hij vindt dat de critici, in binnen- en buitenland, hun invloed nu eens moeten aanwenden om de inwoners van de Filipijnen af te houden van ongeoorloofd drugsgebruik. "De strijd tegen drugs zal niet stoppen en onverbiddelijk blijven", aldus de president.



Duterte noemde de wereld van drugshandelaren en -gebruikers een "jungle met beesten die op onschuldigen jagen". De omstreden president is niet bang voor vervolging, benadrukte hij. "Ik ben bereid naar de gevangenis te gaan voor de rest van mijn leven."

Protest Voorafgaand aan de speech gingen duizenden mensen met rode vlaggen de straat op om te protesteren tegen Duterte. Ze eisen dat hij zich houdt aan zijn verkiezingsbeloften, waaronder het voeren van vredesgesprekken met de communistische rebellen in het land en het verbeteren van de internetsnelheid. © reuters.